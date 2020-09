Trener Herthy Berlin coraz bardziej przekonuje się do nowego napastnika stołecznego klubu, Jhona Cordoby. Jak uważają niemieckie media Krzysztof Piątek ponownie może stać się numerem dwa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Najpiękniejsze gole 1. kolejki (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Sytuacja Piątka po transferze do klubu Cordoby może się diametralnie pogorszyć. Dziennikarze portalu "Sport1.de" uważają, że trener Herthy Berlin Bruno Labaddia już w najbliższym czasie może wybrać Kolumbijczyka jako głównego atakującego stołecznej ekipy.

Reklama

- Zdecydowaliśmy się na jego transfer, ponieważ przynosi do klubu to, czego nam brakowało. Jest bardzo dobry fizycznie i daje wiele możliwości. Pokazał już swoje umiejętności podczas pierwszego spotkania - powiedział Niemiec, cytowany przez "Sport1.de".

Cordoba zastąpił Piątka w 63. minucie ostatniego meczu i już w swoim debiucie zdobył pierwsze trafienie dla Herthy. Berlińczycy wygrali 4-1 na wyjeździe z Werderem Brema.



Cordoba dwukrotnie świetnie pokazywał się na wolnym polu. Raz skutecznie interweniowali obrońcy, jednak napastnik był bezbłędny w kolejnej sytuacji. Mathew Leckie zagrał wzdłuż pola karnego, a Kolumbijczyk pewnie wykończył sytuację.



Polski napastnik lepiej spisywał się na początku meczu i nawet w jednej sytuacji był bliski zdobycia gola. Futbolówka po jego uderzeniu trafiła w poprzeczkę. Trener Labaddia dodał jednak, że w czasie drugiej części gry tracił również piłki.



Według "Sport1.de" Niemiec nie jest fanem transferu Polaka, a sam Piątek miał być bardzo zły, że został zmieniony już w 61. minucie meczu. Wcześniej byłego napastnika Milanu w pierwszym składzie zastąpił Vedad Ibisević. Bośniak przed rozpoczęciem sezonu przeniósł się do Schalke, a w jego miejsce sprowadzono Cordobę.



Piątek to drugi najdroższy transfer w historii niemieckiego klubu. Popularny "Il Pistolero" przeniósł się do Berlina za ok. 23 miliony euro. Droższy był od niego jedynie sprowadzony z Olympique Lyon Lucas Tousart. Hertha kolejny mecz rozegra już w piątek (25 września), o godzinie 20:30. Rywalem ekipy z Berlina będzie Eintracht Frankfurt.



Bundesliga - wyniki, tabela, strzelcy



PA