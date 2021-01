Hertha Berlin. Bruno Labbadia zostanie zwolniony już dziś?

Sytuacja Herthy Berlin nie jest godna pozazdroszczenia. Po kolejnej ligowej porażce coraz więcej wskazuje na to, że w klubie dojdzie do zmian. Według niemieckich mediów dziś ma zostać ogłoszone zwolnienie trenera "Die Alte Dame" - Bruna Labbadii.

Hertha Berlin nie poradziła sobie z Werderem Brema i przegrała aż 1-4. Piłkarze "Die Alte Dame" nie odnieśli ani jednej wygranej od czterech spotkań z rzędu i są o krok od strefy spadkowej.



Jeszcze przed starem wczorajszego meczu niemieckie media informowały, że może być to spotkanie ostatniej szansy dla trenera stołecznej ekipy Bruna Labbadii. Po jego zakończeniu "Bild" przekazał, że decyzja została już podjęta i nastąpi zmiana szkoleniowca.



Dyrektor sportowy Herthy Michael Preetz zaprzeczył doniesieniom dziennika: - Siedzieliśmy w szatni i nie podejmowaliśmy żądnych decyzji, więc nie mogę tego potwierdzić. Jesteśmy w niezwykle trudnej sytuacji - stwierdził Niemiec, cytowany przez "Kickera".



Hertha bliska zmiany trenera? Decyzja już zapadła!



Informacje podane przez "Bilda" potwierdzają jednak dziennikarze "Sport1.de". Według nich o 12:30 Labbadia sam przekaże informację o zrezygnowaniu z posady trenera Herthy.



W najbliższych tygodniach berlińską drużynę ma natomiast prowadzić obecny szkoleniowiec młodzieżowych drużyn Herthy Pal Dardai.

- Oczywiście w tej chwili brakuje nam argumentów - powiedział Labbadia po zakończeniu meczu. Według "Sport1.de" była to ostatnia pomeczowa konferencja prasowa Niemca w roli trenera Herthy.



Dla Krzysztofa Piątka byłaby to kolejna zmiana szkoleniowca w czasie jego kariery. Podczas niespełna rocznego pobycie w Berlinie trenowały go już trzy różne osoby: Alexander Nouri, Juergen Klinsmann oraz Labbadia.

Zdjęcie Krzysztof Piątek / Frank Hoermann/SVEN SIMON / East News

"Die Alte Dame" straciła właśnie okazję na zdobycie punktów przed serią ciężkich starć. W dwóch następnych kolejkach zmierzą się oni bowiem z Eintrachtem oraz Bayernem Monachium.





