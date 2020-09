Już w piątek Hertha Berlin rozpocznie nowy sezon od pucharowego starcia z Eintrachtem Brunszwik i wbrew wcześniejszym przypuszczeniom będzie mógł w nim zagrać Vladimir Darida. U Czecha nie zdiagnozowano koronawirusa i nie musi on odbywać kwarantanny. Według słów trenera Bruna Labbadii w izolacji pozostanie natomiast Krzysztof Piątek.

Jak podaje "Kicker" Vladimir Darida poznał test wyniku na koronawirusa i był on negatywny. Oznacza to, że czeski piłkarz będzie mógł wystąpić w piątkowym meczu pucharu Niemiec, w którym Hertha Berlin zmierzy się z Eintrachtem Brunszwik. Dla trenera stołecznej ekipy Bruna Labbadii jest to bardzo dobra informacja.



Darida da bowiem więcej możliwości w ofensywnej formacji berlińczyków na najbliższy mecz. Problemy kadrowe Herthy związane są z poprzednimi meczami Ligi Narodów. Ondrej Duda złapał kontuzję, a Krzysztof Piątek będzie musiał poddać się kwarantannie. Wszytko przez obecność w Zenicy, podczas starcia Polski z Bośnią i Hercegowiną. W ataku za reprezentanta Polski będzie mógł wystąpić Matheus Cunha, natomiast Darida może również zagrać jako ofensywny pomocnik.



- Krzysztof będzie wspierał nas z kanapy - stwierdził niemiecki trener po środowych zajęciach, cytowany przez niemiecki portal.



Sprawa z kwarantanną Piątka pozostaje niejasna. W rozmowie z Interią prezes PZPN-u Zbigniew Boniek stwierdził, że w związku ze specjalnymi protokołami, nie będzie ona obowiązywała napastnika . Słowa trenera Herthy ponownie rzucają na kwestię izolacji reprezentanta Polski nowe światło.



Kadra Jerzego Brzęczka rozegrała dwa spotkania Ligi Narodów w czasie ostatniej przerwy reprezentacyjnej. W pierwszym triumfowała Holandia, natomiast kolejne zakończyło się wygraną Polski z Bośnią i Hercegowiną 2-1.



PA