Bayern Monachium sięgnie po szesnastą wygraną w sezonie w Bundeslidze? A może to Hertha przełamie się, zaskoczy i wygra pierwszy mecz w 2022 roku? Robert Lewandowski z pewnością zrobi wszystko co w jego mocy, by znów powiększyć swój okazały dorobek bramkowy.





Hertha - Bayern. Lewandowski i spółka nie pozostawią złudzeń gospodarzom?

Hertha Berlin słabo rozpoczęła rozgrywki Bundesligi po przerwie świąteczno-noworocznej. Hertha uzyskała tylko punkt w dwóch meczach ligowych. Najpierw Hertha uległa u siebie FC Koeln 1-3, a następnie bezbramkowo zremisowała z Wolfsburgiem na jego terenie. Hertha po dziewiętnastu kolejkach ma na koncie 22 punkty i zajmuje trzynastą pozycję w tabeli. Na domiar złego Hertha przegrała przed kilkoma dniami w derbach Berlina 2-3 z Unionem w ramach 1/8 finału Pucharu Niemiec.



Bayern znajduje się na czele Bundesligi i ma w dorobku 46 punktów. Po falstarcie i porażce 1-2 z Borussią Moenchengladbach na rozpoczęcie roku Bayern w ubiegłej kolejce pokonał FC Koeln 4-0. W minionej serii gier Robert Lewandowski popisał się hat-trickiem i przewodzi klasyfikacji strzelców Bundesligi z 23 trafieniami na koncie. Bayern wygrał trzy ostatnie mecze wyjazdowe w lidze, a w dwóch poprzednich nie stracił nawet bramki. Bayern nie przegrał z Herthą w siedmiu poprzednich meczach, w tym trzech poprzednich wyjazdowych.

Hertha - Bayern. Ostatnie wyniki

Hertha - ostatnie wyniki:



Hertha - Union 2-3

Wolfsburg - Hertha 0-0

Hertha - Koeln 1-3

Hertha - Borussia 3-2

Mainz - Hertha 4-0



Bayern - ostatnie wyniki:



Koeln - Bayern 0-4

Bayern - Borussia Moenchengladbach 1-2

Bayern - Wolfsburg 4-0

Stuttgart - Bayern 0-5

Bayern - Mainz 2-1



Hertha - Bayern. Gdzie oglądać transmisję meczu w tv i online live stream?

Starcie Hertha - Bayern w ramach 20. kolejki Bundesligi odbędzie się w niedzielę 23 stycznia. Początek spotkania Hertha - Bayern o godzinie 17.30. Transmisję meczu Hertha - Bayern można oglądać online live stream na Viaplay.



Tekstowa relacja "na żywo" z meczu Hertha - Bayern w Bundeslidze na sport.interia.pl.



Kiedy i o której godzinie początek meczu Hertha - Bayern w lidze niemieckiej? Niedziela 23 stycznia, godzina 17.30.

Online live stream meczu Hertha - Bayern z Robertem Lewandowskim: Viaplay.

