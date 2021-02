Robert Lewandowski wciąż zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji strzelców Bundesligi, ale tym razem nie zrobił kolejnego kroku, by pobić rekord Gerda Muellera. Spotkanie z Herthą BSC zakończył bez zdobytej bramki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Hertha Berlin - Bayern Monachium 0-1. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Bayern Monachium jest na jak najlepszej drodze do zdobycia kolejnego tytułu mistrza Niemiec, a Robert Lewandowski do sięgnięcia po kolejną koronę króla strzelców Bundesligi. Polak ma w tym sezonie dodatkowy cel - pobić blisko 50-letni rekord Gerda Muellera, który jako jedyny zdobył 40 bramek w pojedynczym sezonie Bundesligi.

Reklama

Polski snajper po 20. kolejkach ma na koncie 24 bramki. To więcej, niż miał w analogicznym momencie Mueller, ale jednocześnie zbyt mało, by mówić, że pobicie rekordu nie byłoby sensacją. Do tego "Lewy" potrzebowałby zdobycia aż 16 bramek w pozostałych 14 spotkaniach.



Lewandowski zaliczył dopiero czwarte spotkanie ligowe w tym sezonie, w którym nie zdobył bramki - nie licząc spotkania z 1. FC Koeln, kiedy w ogóle nie pojawił się na boisku.



Spotkanie z Herthą było jednym z nielicznym "pustych przelotów" Lewandowskiego, choć Polak już w 12. minucie miał doskonałą szansę na zdobycie bramki. Jego strzał z rzutu karnego obronił jednak Rune Jarstein.



Dla snajpera Bayernu Monachium była to pierwsza niewykorzystana "jedenastka" od ponad dwóch lat i pierwszy obroniony karny od prawie siedmiu lat.



Bundesliga: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Zdjęcie Robert Lewandowski nie zdobył bramki w meczu z Herthą / Boris Streubel / PAP/EPA

WG