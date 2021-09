Aktualnie największe gwiazdy piłki mogą liczyć na niebotyczne wręcz pieniądze. Cristiano Ronaldo może w Manchesterze United liczyć na 75 milionów euro podstawowego, rocznego wynagrodzenia. Podobne pieniądze ma w PSG otrzymywać Lionel Messi a kwoty wynagrodzeń wynoszące powyżej 20 milionów euro nikogo już przesadnie nie dziwią.

Giganci piłki wydają wielkie pieniądze

Na tle tych liczb pensje oferowane przez Bayern Monachium wyglądają niezwykle skromnie. Według niedawno ujawnionych informacji tylko jeden piłkarz - Robert Lewandowski - zarabia powyżej 20 milionów za rok gry. Jest to jednak świadoma polityka władz, o czym mówił Hainer.



- Wszyscy mówimy o problemach finansowych Barcelony, bo zostały one publicznie nagłośnione. Klubów w tarapatach na pewno jest jednak więcej, tymczasem pensje zawodników i agentów rosną. To nie może być zdrowe - alarmuje.

Jak zauważył, Bayern od lat jest w stanie skutecznie rywalizować z potęgami, mimo swojej restrykcyjnej polityki. - Wypadamy dobrze mając zarówno sportowe ambicje, jak i stabilność finansową - ocenił.



