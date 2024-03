30-latek jest jednym z najlepszych strzelców Premier League . W jej historii więcej od niego goli strzelił tylko Alan Shearer . Zawodnik chciał się jednak sprawdzić w innej lidze, a przede wszystkim zdobyć coś z klubem, dlatego odszedł z Tottenhamu , którego jest wychowankiem, do Bayernu . "Koguty" zarobiły na takiej transakcji około 100 milionów euro.

Kane w Niemczech pokazał, że nie zapomniał, jak się zdobywa bramki. Od początku sezonu jest skuteczny i dobił już do 31 trafień. Ostatnie miało miejsce w wygranym 5-2 meczu z Darmstadt . Pod koniec napastnik zderzył się ze słupkiem i doznał urazu stawu skokowego .

Wyjechał co prawda na zgrupowanie reprezentacji Anglii , ale pojedynek z Brazylią oglądał tylko z trybun. "Synów Albionu" czeka jeszcze towarzyska potyczka z Belgią , jednak piłkarz został odesłany do Monachium, aby mógł w spokoju się leczyć.

" Harry Kane odbył w poniedziałek rano indywidualną sesję treningową . 30-letni napastnik pracował z piłką u boku trenera przygotowania fizycznego Holgera Broicha. Zawodnik doznał kontuzji kostki w wygranym 5-2 meczu z Darmstadt w Bundeslidze , a w weekend wrócił do Monachium ze zgrupowania reprezentacji Anglii" - można przeczytać w komunikacie.

Harry Kane lubi grać przeciwko Arsenalowi

W Monachium zrobią wszystko, żeby postawić go na nogi, bo przecież już 30 marca Bayern podejmie Borussię Dortmund w hicie Bundesligi. Zawodnikowi brakuje też 10 goli do wyrównania rekordu Lewandowskiego, który w rozgrywkach 2020/21 zdobył 41 bramek. Do zakończenia rozgrywek ligowych pozostało zaś osiem kolejek.