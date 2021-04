Hansi Flick, który zapowiedział, że wraz z końcem sezonu pożegna się z Bayernem Monachium znajduje się w kręgu zainteresowań wielu zespołów. Według informacji "SportBild" na długiej liście są między innymi kluby z Anglii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium. Robert Lewandowski pracuje nad powrotem na boisko. Wideo INTERIA.TV

Reklama

Szkoleniowiec, który w poprzednim sezonie doprowadził Bawarczyków do sześciu trofeów, popadł w konflikt z władzami klubu. Jego przyczyną był niewielki wpływ na transfery, objawiający się między innymi brakiem nowego kontraktu dla Jerome'a Boatenga, mimo bardzo pewnej pozycji w zespole. Swoją decyzję o odejściu przekazał po ligowym meczu z VfL Wolfsburg (3-2) w ubiegły weekend.

Reklama

Wydawało się, że nowym przystankiem Flicka będzie reprezentacja Niemiec, lecz według medialnych doniesień wcale nie jest to przesądzone. W środę dziennikarze informowali, że parol zagiął na niego Juventus, a czwartkowe wydanie "SportBild" informuje z kolei o zainteresowaniu ze strony klubów angielskich. Których konkretnie? Tego nie wiadomo, ale wydaje się, iż najbardziej logicznym kierunkiem byłby Tottenham Hotspur, który poszukuje nowego szkoleniowca.



Co ciekawe, niemiecka gazeta poinformowała też o pensji Flicka. Według jej informacji zarabia on w ekipie mistrzów Niemiec około osiem milionów euro za sezon.



TC