​Hamburger SV zapłaci 150 tysięcy euro grzywny za race na trybunach

Walczący o powrót do niemieckiej ekstraklasy piłkarskiej Hamburger SV zapłaci 150 tysięcy euro grzywny za niewłaściwe zachowanie kibiców w derbowym meczu z FC St. Pauli (4-0). Na trybunach płonęły race, co zmusiło sędziego do przerwania spotkania kilka razy.

To kara nie tylko za wydarzenia z 10 marca - były one już którymś z kolei pogwałceniem przepisów przez sympatyków HSV. Grzywny nałożone za wcześniejsze przewinienia w tym sezonie wyniosły ok. 100 tysięcy euro, co oznacza, że klub stracił przez swoich kibiców łącznie ponad ćwierć miliona.

W ubiegłym sezonie zespół z Hamburga spadł z Bundesligi po raz pierwszy w historii. Dwie kolejki przed końcem obecnych rozgrywek ma sporą szansę na powrót do elity. Zgromadził 53 punkty, tyle samo co trzeci Union Berlin i o jeden mniej od wicelidera Paderborn. Do ekstraklasy awansują dwie najlepsze drużyny, a trzecia rywalizuje w barażu z 16. zespołem Bundesligi.

Pierwsze miejsce w tabeli zapewniła sobie już wcześniej ekipa FC Koeln.

