Najważniejszy przekaz z wypowiedzi, jakich słynny menedżer piłkarski udzielił sport1.de, to określenie terminu, w którym Haaland ma zmienić barwy klubowe.



- Jest duża szansa, że Haaland opuści Dortmund tego lata. Porozmawiamy z BVB, my przedstawimy nasz pomysł, a klub opowie nam o swojej koncepcji. Jednak żadna decyzja co do przyszłości Erlinga nie zapadnie zimą - zapowiedział Raiola.



Erling Haaland w Bayernie? Jeszcze trzy inne kluby w grze

Od przeszło roku mówi się, że w kontrakcie z Borussią zawarto klauzulę, opiewającą na kwotę 75 milionów euro, która umożliwia Haalandowi zmianę barw klubowych już od czerwca 2022 roku. Formalnie kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.

Jakie zapisy w istocie znajdują się w dokumencie? Raiola nie chciał potwierdzić tych informacji lub ujawnić nowych detali. - To pozostaje między mną, a piłkarzem. Tylko dwie strony mogą coś na ten temat powiedzieć publicznie: to klub i zawodnik. My dokładnie wiemy, co musi się wydarzyć, bo bardzo jasno wypracowaliśmy to z BVB - przekazał Raiola.



Agent wymienił kluby, którym najbliżej do pozyskania gwiazdy młodego pokolenia. - Erling zrobi kolejny krok. Bayern, Real, Barcelona, Manchester City - to wielkie kluby, do których może dołączyć. Kiedy wiązaliśmy się do BVB, wszyscy wiedzieliśmy, że ten krok nadejdzie - podkreślił.



