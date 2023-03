Gwiazdy "zwolniły" Nagelsmanna? Lista jego przeciwników robi wrażenie

Wiele mówi się także o pozasportowych powodach odejścia. Przed rywalizacją z VfL Bochum z szatni wyciekły plany taktyczne Nagelsmanna, co doprowadziło Niemca do wielkiej złości. Prawdopodobnie nie znaleziono "kreta". Problemem miała być także partnerka trenera Lena Wurzenberger, która pracowała w "Bildzie". Piłkarze mieli się bać wyrażać myśli, bo bali się, że ich opinie wylądują w gazecie.

Gwiazdy Bayernu nie wspierały Nagelsmanna. Wyjątkiem Mueller

Na tej liście zaskakuje obecność Cancelo, który dopiero co w zimowym okienku dołączył do drużyny na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru City, w którym pokłócił się z Pepem Guardiolą. Wygląda na to, że Portugalczyk ma wybuchowy charakter. Jak dodają żurnaliści wspomnianej gazety, na przeciwnym biegunie do wymienionych zawodników znalazł się Thomas Mueller.