Gwiazdor Bayernu zakłopotał fanów swoim szczerym wyznaniem. "Jestem nieudacznikiem"

Davies w Monachium jest już od kilku lat , dosyć szybko po transferze wyrobił sobie również mocną pozycję w składzie "Bawarczyków" . Swoją grą momentami potrafił zachwycać na tyle, że spokojnie można go nazwać jednym z najlepszych lewych obrońców świata . Jest także liderem reprezentacji Kanady , chociaż mistrzostwa świata w Katarze nie były dla niego udane, bo on sam zmarnował rzut karny w otwierającym turniej meczu z Belgią, a ogólnie kanadyjska kadra zakończyła rywalizację bez choćby jednego zdobytego punktu.

Alphonso Davies ze szczerym wyznaniem do kibiców

- Oczywiście, że życie zawodowego piłkarza jest bardzo fajne. W moim przypadku jednak, kiedy kończy się trening, to zaczyna się pustka, nie mam kompletnie co robić. Moja dziewczyna i rodzina ze mną nie mieszkają, łącznie mam może z 5 znajomych. Jestem popularnym nieudacznikiem - przyznał.

Fani zakłopotani wyznaniem Alphonso Daviesa

Oczywiście fani momentalnie zareagowali na takie słowa Kanadyjczyka, nie do końca biorąc je poważnie. - Nieudacznik, który zarabia 200 tysięcy euro tygodniowo - napisał jeden z nich. - Cholera, on jest taki jak ja, ale ma 1 dziewczynę więcej, 5 przyjaciół więcej i 50 milionów więcej niż ja - skomentował kolejny.

Takie słowa łatwo zbagatelizować, mając mimo wszystko z tyłu głowy ogólny uprzywilejowany status piłkarza w społeczeństwie, ale Davies zwraca uwagę na nieco głębszy temat, który z pewnością jest istotny i można go odnieść przede wszystkim do młodych zawodników. Skoro piłkarz o takiej pozycji jak gwiazda Bayernu Monachium ma takie rozterki, to jak spore musi je mieć np. 14-latek ruszający z domu, by zamieszkać w internacie na drugim końcu Polski czy innym kraju?