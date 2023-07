Gwiazdor Bayernu na wylocie? "Bawarczycy" szykują się na wielką przebudowę

Bayern Monachium, po sezonie, który nie do końca spełnił oczekiwania kibiców, jest w procesie przebudowy drużyny. Poczyniono już pewne wzmocnienia, ściągnięto m.in. Konrada Laimera z RB Lipsk, ale klub szykuje się też do transferów wychodzących.

Bundesliga. Leon Goretzka na wylocie z Bayernu?

28-letni reprezentant Niemiec to nie był wcześniej oczywisty kandydat do odejścia. Jednak monachijski tytuł TZ, a wraz za nim inne światowe media - w tym hiszpański "As" - informują, że Bayern jest gotów sprzedać w najbliższym czasie Goretzkę, jeśli tylko spłynie za niego do klubu satysfakcjonująca finansowo oferta. Ponoć włodarze oczekują sumy zbliżonej do ok. 40 milionów euro.