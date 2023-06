Gwiazdor Bayernu Monachium trafi do Arabii Saudyjskiej?

Sadio Mane dołączył do Bayernu latem ubiegłego roku. Senegalczyk przeniósł się tam z Liverpoolu za kwotę 32 milionów euro. Niestety jego przygoda w ekipie mistrza Niemiec nie należy do udanych. O ile na początku sezonu Mane prezentował się z znakomicie, to po wyleczeniu poważnej kontuzji, której nabawił się w meczu z Werderem Brema, nie odzyskał swojej dawnej formy. Na niekorzyść 31-latka przemawia również jego pozaboiskowe zachowanie. Najpierw publicznie krytykował decyzje ówczesnego trenera Bayernu, Juliana Nagelsmanna, a później zaatakował Leroya Sane. Nic więc dziwnego, że w mediach pojawiły się spekulacje na temat ewentualnych przenosin Mane. Początkowo zainteresowanie usługami skrzydłowego miały wykazywać kluby z Premier League, a teraz do tego grona dołączyła saudyjska ekipa.