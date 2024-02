Gwiazda mówi o największym problemie Bayernu. Padło nazwisko Kane'a

"Nie do końca sobie z tym poradziliśmy. Kiedy tak przegrywasz, coś się z tobą dzieje. Rozmawialiśmy o tym, analizowaliśmy i wszystko jasno sobie wyjaśniliśmy" - ocenił Neuer w rozmowie z mediami.

"Dobrze, że zaraz mamy następny mecz. Chcemy dostać się do kolejnej rundy . Chcemy poprawić rzeczy, które nie wypadły dobrze w Leverkusen" - przyznał bramkarz.

"Ważne jest, aby tak postępować. To są bowiem nowe rozgrywki, nowy dzień. Nawet gdy Bayern Monachium przegrywa, słońce wciąż wschodzi. Nie możemy się doczekać środowego spotkania" - dodał.

Neuer odniósł się także jeszcze do tego, co nie funkcjonuje ostatnio w zespole, a co uwypuklił pojedynek z Bayerem.