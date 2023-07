Gwiazda chce dołączyć do Bayernu Monachium. Sensacyjny transfer na ostatniej prostej?

Bayern Monachium zbroi się na nowy sezon. Podczas tegorocznego okienka transferowego do drużyny mistrza Niemiec dołączyli Raphael Guerreiro oraz Konrad Laimer. Nie jest tajemnicą, że szefostwo klubu walczy także o pozyskanie Harry'ego Kane'a. Okazuje się, że Bawarczycy na tym nie zamierzają poprzestać. Według informacji, do których dotarł Florian Plettenberg, wkrótce do zespołu może dołączyć czołowy piłkarz Manchesteru City.