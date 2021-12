Do spotkania doszło teraz, aby Youssoufa Moukoko mógł zagrać dla Kamerunu w styczniowym Pucharze Narodów Afryki. Kamerun jest jego gospodarzem i robi wszystko, aby zdobyć tytuł najlepszej drużyny na kontynencie. Gracz Borussii Dortmund przydałby się, ale taki występ pokrzyżowałby możliwości jego gry dla reprezentacji Niemiec.

Youssoufa Moukoko nie zagra dla Niemiec?

Youssoufa Moukoko urodził się w Jaunde, ale od dziecka gra w Niemczech. Już jako 10-latek występował w St. Pauli Hamburg, potem jako 12-latek trafił do Borussii Dortmund. Jest uprawniony do gry w obu tych reprezentacjach. W grudniu 2020 roku został najmłodszym strzelcem w dziejach Bundesligi, gdy trafił dla Borussii Dortmund do siatki Unionu Berlin. Miał16 lat i 28 dni.



W BVB zawodnik jest otoczony specjalną opieką. Ma np. zakaz udzielania wypowiedzi bez zgody i asysty klubu. Jest także łakomym kąskiem dla reprezentacji Niemiec. Wkrótce zaledwie 17-letni zawodnik ma ogłosić decyzję.





