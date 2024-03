Bundesliga. "Przez siedem miesięcy nie mieliśmy żadnych wieści

"To bardzo ważna umowa w karierze Alphonsa, a my mamy podjąć decyzję nie wiedząc, kto zostanie nowym trenerem ani, jak będzie wyglądała kadra? Dlatego uważamy za niesprawiedliwe, że mamy reagować na ultimatum" - stwierdził Househ.

Odniósł się tutaj do sytuacji klubu, który najpóźniej po sezonie opuści trener Thomas Tuchel , co zostało już ogłoszone.

Bundesliga. Real wkracza do akcji w sprawie Daviesa

To są dobre wieści dla Realu, który już od pewnego czasu jest zainteresowany Kanadyjczykiem. Jeśli ten nie dojdzie do porozumienia z Bawarczykami teraz, to po sezonie odejdzie. Jak napisał Romano, "Królewscy" są gotowi do rozpoczęcia rozmów w sprawie transferu.