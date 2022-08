Gracz Borussii znęcał się nad ciężarną partnerką? Szokujące oskarżenia

Nico Schulz to niemały problem dla Borussii Dortmund pod względem czysto sportowym - im dłużej trwał sezon 2021/2022, tym bardziej zawodnik ten oddalał się od pierwszego składu BVB, albo lecząc kontuzje, albo zwyczajnie nie grając nic ciekawego. Piłkarz był poza składem zespołu na przedsezonowe tournée i stało się jasne, że nie będzie już dłużej w planach Edina Terzicia.

29-letni obrońca nie musi się jednak wcale spieszyć z szukaniem nowego pracodawcy - jego kontrakt jest ważny jeszcze przez dwa lata, więc wicemistrzowie Niemiec, choćby chcieli, to tak łatwo się go nie pozbędą. Te wszystkie sprawy schodzą jednak zupełnie na dalszy plan w obliczu informacji, jakie ujawnił "Bild am Sonntag" - przeciwko Schulzowi ma się bowiem toczyć postępowanie w związku oskarżeniami dotyczącymi znęcania się nad ciężarną partnerką.

Poważne zarzuty pod adresem Nico Schulza. Gracz Borussii miał bić ciężarną dziewczynę

Do prokuratury w Dortmundzie miało trafić aż 76 stron dokumentów opisujących sytuacje, w których gracz miał dopuszczać się brutalnych zachowań względem (byłej już) dziewczyny. Miał ją popychać i bić, natomiast najbardziej drastyczny fragment dotyczy sytuacji, która miała zdarzyć się na zaledwie dwa tygodnie przed narodzinami córki pary. Wówczas to Schulz miał kopnąć partnerkę prosto w brzuch, co z oczywistych względów mogło się skończyć naprawdę tragicznie...

Do dokumentacji dołączono zdjęcia oraz zrzuty ekranu z aplikacji WhatsApp i e-mailów - w wiadomościach, które Schulz miał przesyłać partnerce, sportowiec niejako przyznaje się do atakowania jej. Jeśli sąd orzeknie o winie futbolisty, to grozi mu nawet do 10 lat więzienia. Obrona Nico Schulza będzie musiała zmierzyć się aż z siedmioma zarzutami względem jej klienta.

Nico Schulz to reprezentant narodowej kadry

Nico Schulz to wychowanek Herthy Berlin, który z Borussią Dortmund związany jest od 2019 roku. W swoim CV ma też występy dla Borussii Moechengladbach i Hoffenheim. Z BVB zdołał zdobyć Puchar oraz Superpuchar Niemiec (odpowiednio w 2021 i 2019 roku).

Defensor jest również reprezentantem "Die Mannschaft" - od 2018 roku zdążył zagrać z czarnym orłem na piersi 12 razy.

