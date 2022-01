Bundesliga Kingsley Coman przedłużył umowę z Bayernem Monachium

Informację o problemach 21-latka przekazał trener Bayernu Julian Nagelsmann. Zapalenie mięśnia sercowego wykryto podczas badań kontrolnych przed dopuszczeniem piłkarza do treningów po przechorowaniu koronawirusa. Według lekarzy, na których powołał się szkoleniowiec, zapalenie ma charakter łagodny i wszystko wskazuje na to, że przejściowy.

- Alhonso Davies musi wyzdrowieć, a na to potrzeba trochę czasu. Dziś trudno wyrokować, kiedy wróci do treningu - zaznaczył Nagelsmann. Davies w zeszłym tygodniu miał pozytywny wynik testu na koronawirusa i w środę miał wrócić do zajęć.

Bayern Monachiu. Alphonso Davies ma powikłania

Kanadyjska federacja poinformowała, że utalentowany zawodnik opuści zaplanowane na przełom stycznia i lutego trzy mecze reprezentacji Kanady w eliminacjach mistrzostw świata, w tym kluczowe i prestiżowe spotkanie ze Stanami Zjednoczonymi.

Ekipa spod znaku klonowego liścia prowadzi w kwalifikacjach w strefie CONCACAF i jest bliska pierwszego od 1986 roku występu w mundialu.

