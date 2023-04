Gorąco po meczu Bayernu. Gwiazdor sprowokował kibiców, "wciągnięto" go do szatni

Bayern Monachium zrewanżował się Freiburgowi

Joshua Kimmich prowokował kibiców

Tuż po końcowym gwizdku doszło jednak do nieprzyjemnych scen. Piłkarz grającego w roli gościa Bayernu, Joshua Kimmich prowokował kibiców gospodarzy. Szybko zareagowali na to piłkarze Freiburga. Michael Gregoritsch odepchnął Niemca, a sędzia pokazał mu za jego zachowanie żółtą kartkę. Kimmich był tak rozjuszony, że do szatni sprowadzić musieli go członkowie sztabu.