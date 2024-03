"Anglik jest zimny jak lód przed bramką, zwykle można go zatrzymać tylko faulem. Ale może zbyt często oszukuje sędziów, celowo upadając na murawę?" - czytamy w serwisie Sport Bild. W ten sposób niemieccy dziennikarze zwrócili uwagę na bezpardonowy atak, którego ofiarą stał się Harry Kane .

Zarzuty pod jego adresem brzmią poważnie. Zostały sformułowane w podcaście t's All Kicking Off emitowanym przez angielski "Daily Mail". W roli krytykującego wystąpił Chris Sutton. To swego czasu znakomity snajper, były gracz kadry Albionu. W Lidze Mistrzów w sezonie 1995/96 grał m.in. przeciwko Legii Warszawa jako zawodnik Blackburn Rovers.