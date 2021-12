We Frankfurcie mieliśmy bardzo ciekawe widowisko. Goście szybko objęli dwubramkowe prowadzenie. Oba gole strzelił Schick, najpierw w piątej minucie, a następnie w 22., wykorzystując rzut karny.



Czech w tym sezonie zdobył już 14 bramek i w klasyfikacji strzelców zbliżył się do Lewandowskiego. Polski snajper Bayernu Monachium ma dwa gole więcej.



Trafienie z karnego Schicka było jubileuszowe, bo to 5000. "jedenastka" w historii Bundesligi. 3744 zostały wykorzystane, 919 obronili bramkarze, a 337 zostało spudłowanych.

Potem jednak do głosu doszli piłkarze Eintrachtu. Gospodarze jeszcze przed przerwą doprowadzili do wyrównania, a po przerwie dołożyli trzy kolejne bramki. To także było historyczne wydarzenie, bo Eintracht potrzebował 4796 dni, by w Bundeslidze odrobić dwubramkową stratę i zwyciężyć. Poprzednia tak sztuka udała im się 25 października 2008 roku, kiedy pokonali na wyjeździe Energie Cottbus 3-2.

Bundesliga. Pierwsze domowa wygrana Greuther Fürth

Wcześniej doszło również do wielkiego wydarzenia. Greuther Fürth wygrał bowiem pierwszy raz w Bundeslidze w tym sezonie i po raz pierwszy u siebie za 24. podejściem. Żaden inny klub Bundesligi nie czekał na domowe zwycięstwo tak długo. Jedynego gola dla beniaminka strzelił Håvard Kallevik Nielsen w 55. minucie.

