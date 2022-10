Gigantyczny skandal w Niemczech! Kibice rzucili w Gikiewicza... zapalniczką

Trzy punkty po niedzielnym spotkaniu dopisali sobie piłkarze Augsburga, którzy pokonali Schalke 3:2. Zwycięską bramkę zdobył w 77. minucie Andre Hahn, a asystował mu reprezentant Polski - Robert Gumny.

Po meczu na trybunach nagle zawrzało. Powtórki wykazały, że w samym środku zamieszania znalazł się Rafał Gikiewicz. Gdy Polak spokojnie szedł do bramki, by zabrać swój bidon i ręcznik, w jego stronę poleciała z trybun... zapalniczka.

Schalke - Augsburg. Kibice rzucili zapalniczką w Rafała Gikiewicza

Co więcej, do Polaka podbiegł także pełen emocji Simon Terodde, chcąc wygonić go z pola karnego. Rafał Gikiewicz wdał się w utarczkę słowną z rywalem, później zebrał swoje rzeczy i dopiero wówczas ruszył w stronę tunelu.

Po drodze był jeszcze zaczepiany przez zawodników gospodarzy, ale szybko znaleźli się przy nim koledzy.

