Gigant ogłasza ws. Ronaldo! Zapadła kluczowa decyzja

O całej sprawie i decyzji podjętej przez Bayern Monachium poinformował w rozmowie z Florianem Plettenbergiem Oliver Kahn. Jak przyznał, mistrzowie Niemiec rozważali przygotowanie propozycji kontraktu dla Cristiano Ronaldo , lecz ostatecznie stwierdzili, że nie byłoby to zgodne z filozofią klubu.

- Mogę odrzucić transfer Cristiano Ronaldo. Rozważaliśmy to, uwielbiamy Ronaldo, ale nasza strategia jest inna. Mamy jasne idee i filozofię dotyczącą tego, jak budować skład - powiedział Oliver Kahn.

Cristiano Ronaldo walczy z Portugalią na mundialu w Katarze. Potem wybierze nowy klub