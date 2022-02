Działacze Realu Madryt udali się do Monako, by sondować możliwość transferu piłkarza AS Monaco - Aureliena Tchouameniego. Na miejscu postanowili jednak spotkać się także z otoczeniem Erlinga Haalanda.

Kataloński "Sport" poinformował, że obie strony podpisały umowę preferencyjną, która stawia "Królewskich" przed innymi ekipami w wyścigu po młodego Norwega. Teraz wszystko ma zależeć wyłącznie od decyzji samego piłkarza.

Real Madryt ruszył z impetem po Erlinga Haalanda

Hiszpańscy dziennikarze już wcześniej zapowiadali, że prezes Realu Madryt Florentino Perez jest w stanie "wytoczyć cały arsenał", by ściągnąć Erlinha Haalanda i teraz postanowił przejść do konkretów.

W styczniu 21-latek przyznał, że BVB naciska na niego, by podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości, a ta najprawdopodobniej nie będzie już związana z Dortmundem.

