Gerardo Seoane trenerem Bayeru Leverkusen

​Szwajcar Gerardo Seoane został trenerem piłkarzy Bayeru Leverkusen - poinformował klub Bundesligi. 42-letni szkoleniowiec podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2023/24.

Zdjęcie Gerardo Seoane / AFP

Reklama

Seoane przeniósł się do Leverkusen z ekipy Young Boys Berno, z którą od 2018 roku wywalczył dwa tytuły mistrza Szwajcarii i zdobył krajowy puchar.

Reklama

Pochodzący z Lucerny szkoleniowiec dał się już poznać Bayerowi w lutym, w 1/16 finału Ligi Europy. Jego Young Boys wyeliminowali wówczas "Aptekarzy" z rozgrywek po zwycięstwach 4-3 u siebie i 2-0 na wyjeździe.

Seaone zastąpi Hannesa Wolfa, który z kolei w marcu przejął obowiązki po zwolnionym Holendrze Peterze Boszu. Wolf był "wypożyczony" do klubu z Niemieckiej Federacji Piłkarskiej (DFB), a po zatrudnieniu Seoane'a wróci do obowiązków trenera drużyny narodowej do lat 19.

Przed ostatnią kolejką Bundesligi Bayer zajmuje szóste miejsce w tabeli i jest już pewny awansu do Ligi Europy.