FSV Mainz - Borussia Moenchengladbach. Podział punktów w Moguncji

Spotkanie rozgrywane w Moguncji było dla obu drużyn istotne w kontekście walki o czołówkę Bundesligi - po blisko trzech miesiącach od startu rozgrywek w środku tabeli dalej panuje bowiem "ścisk" i przed pierwszym gwizdkiem piąte dotychczas Mainz dzieliły od dziesiątej Borussii zaledwie dwa punkty.

FSV Mainz - Borussia Moenchengladbach. Wielki pech "Źrebaków"

Pierwsza połowa minęła przede wszystkim pod znakiem ogromnego pecha dla zespołu przyjezdnego - Borussia bowiem utraciła dwóch ważnych graczy. W pewnym momencie spotkania Nico Elvedi starł się z jednym z graczy Mainz i choć próbował potem "rozchodzić" uraz, którego się nabawił, to ból w jego kostce uniemożliwił mu dalszą grę. Z boiska zszedł w 28. minucie.



Nie minął moment i murawę był zmuszony opuścić Breel Embolo. Środkowy napastnik zgłosił ból w udzie - problem mięśniowy, bo niemal na pewno o tym można mówić w przypadku Szwajcara, może go wykluczyć na dłuższy czas z gry.



Pomimo tych kłopotów to właśnie "Źrebaki" schodziły do szatni jako drużyna prowadząca - w 38. minucie do siatki trafił bowiem Florian Neuhaus, który zresztą na boisko wszedł wcześniej w zastępstwie za wspomnianego Elvediego.



Na wyrównanie ekipa z Moguncji musiała czekać długo, bo aż do 76. minuty. Wtedy to gola do swojego konta dopisał Silvan Widmer i - jak się okazało - było to ostatnie trafienie w tym meczu.

Na MEWA Arena doszło tym samym do podziału punktów, który z całą pewnością w żadnej mierze "nie ustawiał" obu ekip. Jest całkiem możliwe, że obie drużyny po reszcie spotkań w tej kolejce zanotują spadki w tabeli.



W sobotę o 15.30 swoje spotkanie rozpocznie m.in. zespół Roberta Lewandowskiego, Bayern Monachium. "Die Roten" zmierzą się u siebie z Freiburgiem.



FSV Mainz - Borussia Moenchengladbach. Wynik meczu i składy

1. FSV Mainz 05 - VfL Borussia Mönchengladbach 1-1



1. FSV Mainz 05: Zentner - Bell, Hack, Niakhaté - Widmer, Kohr (89' Barreiro), Aarón - Lee (70' Stach), Boetius - Onisiwo (88' Ingvartsen), Burkardt (81' Szalai)

VfL Borussia Mönchengladbach: Sommer - Bensebaini, Elvedi (28' Neuhaus), Ginter - Netz (79' Herrmann), Koné, Zakaria, Scally - Plea (79' Stindl), Hofmann - Embolo (30' Thuram)

