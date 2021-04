Robert Lewandowski powrócił do pierwszej jedenastki Bayernu Monachium po wyleczeniu kontuzji i popisał się kolejnym trafieniem! Polski napastnik zdobył bramkę w przegranym przez "Die Roten" starciu z Mainz 1-2. Dzięki zdobytej bramce "Lewy" zbliżył się do rekordu Gerda Muellera i został dobrze oceniony przez niemieckie media.

Bundesliga Bayern Monachium sensacyjnie przegrał z FSV Mainz. Gol Lewandowskiego w końcówce

Bayern Monachium niespodziewanie przegrał z FSV Mainz 1-2. Bawarczycy nie wykorzystali szansy i nie zapewnili sobie mistrzostwa Niemiec po starciu z niżnej notowanym rywalem z Moguncji. Po obecnej kolejce będą już mistrzami Niemiec tylko wtedy, gdy RB Lipsk przegra mecz przeciwko VfB Stuttgart.



Jedynego gola w czasie wczorajszego starcia dla "Die Roten" zdobył Robert Lewandowski, który powrócił do kadry Bayernu po wyleczeniu kontuzji. Reprezentant Polski trafił do siatki w doliczonym czasie gry. Atakujący wykorzystał błąd Alexandra Hacka i z zimną krwią wpakował piłkę do siatki.



Dla "Lewego" było 36. trafienie w tym sezonie. Napastnik Bayernu nadal ma szansę na pobicie rekordu legendarnego Gerda Muellera. Niemiec w swoim najlepszym sezonie zdobył 40 bramek.





FSV Mainz - Bayern Monachium. "Lewy" jednym z najlepszych piłkarzy Bayernu po przegrany meczu

Bayern rozegrał słabe spotkanie, co przełożyło się również na niskie oceny od niemieckich mediów. Niemniej Lewandowski dzięki zdobytej bramki został jednym z najlepiej ocenionych graczy na murawie.



Prestiżowy dziennik "Bild" zdecydował się dać mu ocenę 4 (w skali, gdzie 1 oznacza klasę światową) i żaden gracz "Die Roten" nie otrzymał lepszej noty. Tak samo występ polskiego napastnika oceniły portale "spox.de" oraz niemiecki "Goal".



- Wrócił do pierwszej jedenastki po czterech meczach przerwy. Początkowo nie był widoczny na boisku, ale finalnie skończył mecz z jednym golem bliżej wyrównania rekordu Gerda Muellera - możemy przeczytać w "Goal".