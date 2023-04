Frustracja w Bayernie narasta, chcą się pozbyć legendy. "Kwestia czasu"

1 lipca 2021 roku nowym prezesem Bayernu po odejściu Karla-Heinza Rummenigge został Oliver Kahn. Jego kadencja trwa do grudnia 2024 r., jednak może zostać skrócona. Jak podał na Twitterze dziennikarz Jan Aage Fjortoft, powiedziano mu, że "trwa proces" i jest tylko "kwestią czasu" aż 53-latek zostanie usunięty ze swojego stanowiska. To dość zaskakujące wieści, ale wyniki monachijczyków nie należą do najlepszych.