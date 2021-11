Freiburg przegrał pierwszy raz w sezonie. Robert Lewandowski z kolejnym golem

11. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-11-06 15:30 | Stadion: Allianz Arena | Widzów: 75000 | Arbiter: Sascha Stegemann Bayern Monachium SC Freiburg 2 1 DO PRZERWY 1-0 L. Goretzka 30' R. Lewandowski 75' J. Haberer 90'

Freiburg był ostatnim niepokonanym zespołem w Bundeslidze. Nie był jednak liderem, bo z 10. meczów sześć wygrał i cztery zremisował, przez co miał trzy punkty mniej od Bayernu, a dwa tracił do Borussii Dortmund.



Od początku przewagę miał Bayern. Długo nie mógł jednak stworzyć groźnej sytuacji.



Freiburg umiejętnie się bronił i szukał swoich szans po kontrach. Nie miał jednak wielu okazji. Z kolei Bayern notował sporo strat przed polem karnym.

Gospodarze jednak zdołali strzelić gola. Po półgodzinie gry do siatki trafił Leon Goretzka. Świetnym podaniem obsłużył go Thomas Mueller, dla którego była to już 25. asysta w 2021 roku.

Robert Lewandowski z 60. golem w 2021 roku

Ta liczba robi wrażenie, ale szczęka może opaść, gdy patrzy się na liczbę goli Roberta Lewandowskiego. W 76. minucie polski napastnik z bliska trafił do siatki. Było to jego 60. trafienie w tym roku, a 13. w tym sezonie Bundesligi.



Freiburg się jednak nie poddał i końcówka była bardzo emocjonująca. Najpierw do siatki trafił Corentin Tolisso, który zobaczył wysuniętego bramkarza i go przelobował. Sędzia dopatrzył się jednak spalonego i nie uznał gola.



Freibrug zdołał zdobyć tylko honorową bramkę

Prawidłową bramkę, w kolejnej akcji, zdobył Freiburg. Przy dwubramkowym prowadzeniu Bayern trochę się cofnął i rywale próbowali to wykorzystać. Udało im się tylko raz. W doliczonym czasie do siatki trafił Janik Haberer.



Gościom zabrakło już jednak czasu na drugie trafienie i przegrali pierwszy raz w tym sezonie. Bayern zdobył trzy punkty i powiększył przewagę nad dzisiejszym rywalem.



MP

2 1 Bayern Monachium SC Freiburg Neuer Süle Oswald Hernández Boyle Kimmich Coman Sané Goretzka Müller Lewandowski Flekken Gulde Schlotterbeck Lienhart Eggestein Kübler Günter Höfler Höler Woo-Yeong Grifo SKŁADY Bayern Monachium SC Freiburg Manuel Neuer Mark Flekken Niklas Süle 80′ 80′ Manuel Gulde Dayotchanculle Oswald Upamecano Nico Schlotterbeck 84′ 84′ Lucas François Bernard Hernández Pi Philipp Lienhart Alphonso Boyle Davies 73′ 73′ Maximilian Eggestein Joshua Walter Kimmich 80′ 80′ Lukas Kübler 66′ 66′ Kingsley Junior Coman Christian Guenter 84′ 84′ Leroy Aziz Sané Nicolas Höfler 30′ 30′ 71′ 71′ Leon Goretzka Lucas Höler 71′ 71′ Thomas Mueller 60′ 60′ Woo-Yeong Jeong 75′ 75′ Robert Lewandowski Vincenzo Grifo REZERWOWI Christian Früchtl Benjamin Uphoff 84′ 84′ Tanguy-Austin Nianzou Kouassi Dominique Heintz Benjamin Pavard Keven Schlotterbeck Josip Stanišić 80′ 80′ Kiliann Sildillia Omar Tyrell Crawford Richards 73′ 73′ 90′ 90′ Janik Haberer 66′ 66′ Serge David Gnabry Yannik Keitel 71′ 71′ Jamal Musiala Nishan Connell Burkart 71′ 71′ Corentin Tolisso 80′ 80′ Ermedin Demirović 84′ 84′ Eric Maxim Choupo-Moting 60′ 60′ Kevin Schade

STATYSTYKI Bayern Monachium SC Freiburg 2 1 Posiadanie piłki 63,4% 36,6% Strzały 24 12 Strzały na bramkę 13 4 Rzuty rożne 6 4 Faule 5 13