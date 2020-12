Po bardzo emocjonującym starciu Fortuna Duesseldorf pokonała SV Darmstadt 3-2. Decydującego gola w samej końcówce meczu zdobył Dawid Kownacki. Na boisku zobaczyliśmy również dwóch innych polskich piłkarzy Adama Bodzka i Jakuba Piotrowskiego.

Pierwsza połowa starcia pomiędzy obiema ekipami nie była zbyt porywająca. Piłkarze zostawili wszystko co dobre na drugą część gry i wówczas zobaczyliśmy aż pięć bramek.



Strzelanie w tym spotkaniu rozpoczęli goście. W 51. minucie spotkania Serdar Dursun wykończył akcję z bocznej strefy boiska i pewnie wpakował piłkę do siatki. Gospodarze nie dali się jednak zepchnąć do defensywy i odpowiedzieli w bardzo efektowny sposób. Rouwen Hennings przymierzył z rzutu wolnego i precyzyjnym uderzeniem umieścił piłkę w bramce.



Niespełna dziesięć minut później rzut karny dla ekipy SV Darmstadt wykorzystał Tobias Kempe. Fortuna podobnie jak wcześniej szybko doprowadziła do wyrównania. Kenan Karaman oddał strzał głową i nieco szczęśliwie pokonał Marcela Schuhena.



Decydującego gola w tym starciu zdobył natomiast Dawid Kownacki. Polski napastnik przejął piłkę po interwencji obrony w 89. minucie starcia i dopełnił formalności.



PA



10. kolejka Niemcy - 2. Bundesliga

2020-12-04 18:30 | Stadion: Merkur Spiel-Arena | Arbiter: Patrick Alt Düsseldorfer TuS Fortuna 1895 SV Darmstadt 1898 3 2 DO PRZERWY 0-0 R. Hennings 56' K. Karaman 77' D. Kownacki 89' S. Dursun 50' T. Kempe 67'

3 2 Düsseldorfer TuS Fortuna 1895 SV Darmstadt 1898 Kastenmeier Zimmermann Klarer Hoffmann Krajnc Appelkamp Bodzek Pledl Prib Hennings Karaman Schuhen Pfeiffer Mai Höhn Herrmann Schnellhardt Seung-Ho Kempe Holland Mehlem Dursun SKŁADY Düsseldorfer TuS Fortuna 1895 SV Darmstadt 1898 Florian Kastenmeier Marcel Schuhen Matthias Zimmermann 80′ 80′ Patric Pfeiffer Christoph Klarer 80′ 80′ Lars Lukas Mai Andre Hoffmann Immanuel Höhn Luka Krajnc Patrick Herrmann 84′ 84′ Shinta Karl Appelkamp 55′ 55′ 90′ 90′ Fabian Schnellhardt 46′ 46′ Adam Bodzek 90′ 90′ Seung-Ho Paik 46′ 46′ Thomas Pledl 67′ (k.) 67′ (k.) Tobias Kempe 77′ 77′ Edgar Prib Fabian Holland 56′ 56′ Rouwen Hennings 90′ 90′ Marvin Mehlem 77′ 77′ Kenan Karaman 50′ 50′ Serdar Dursun REZERWOWI Raphael Wolf Florian Stritzel Leonardo Koutris Silas Zehnder 46′ 46′ 59′ 59′ Alfredo Morales 90′ 90′ Mathias Honsak 46′ 46′ 90′ 90′ Kelvin Ofori Braydon Marvin Manu 84′ 84′ Jakub Piotrowski 80′ 80′ Tim Skarke 90′ 90′ Marcel Sobottka Adrian Stanilewicz Jean Zimmer Erich Berko 77′ 77′ 89′ 89′ Dawid Kownacki 90′ 90′ Felix Platte 90′ 90′ Aaron Seydel

STATYSTYKI Düsseldorfer TuS Fortuna 1895 SV Darmstadt 1898 3 2 Posiadanie piłki 36,2% 63,8% Strzały 12 12 Strzały na bramkę 7 7 Rzuty rożne 1 5 Faule 12 11