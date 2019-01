Fortuna Duesseldorf przegrała aż 0-4 z RB Lipsk w meczu 19. kolejki Bundesligi. Marcin Kamiński rozegrał całe spotkanie, ale nie zaprezentował się z najlepszej strony, podobnie zresztą jak cała jego drużyna.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stępiński z golem w meczu Chievo - Fiorentina (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Bundesliga: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Reklama

Marcin Kamiński rozpoczął spotkanie w wyjściowym składzie, ale o tym co działo się na początku meczu będzie chciał jak najszybciej zapomnieć. Już po kwadransie jego drużyna przegrywała z "Bykami" 0-3.



Już w 2. minucie wynik meczu po ogromnym zamieszaniu w polu karnym otworzył Yussuf Poulsen. Po rzucie rożnym koszmarny błąd popełnił bramkarz Michael Rensing, który wypuścił piłkę z rąk. W serii pojedynków główkowych swój wygrał Kamiński, ale zbyt krótko wybił piłkę spod bramki. W końcu piłkę do bramki "wcisnął" duński napastnik.



Siedem minut później indywidualną akcję przeprowadził 19-letni Ibrahima Konate, który w świetnym stylu wymanewrował defensywę rywala i strzałem od słupka podwyższył na 2-0. W 16. minucie było już 3-0, a do bramki ponownie trafił Poulsen.



Od tamtej pory drużyna z Lipska kontrolowała mecz. W drugiej połowie na 4-0 podwyższył w dodatku Konrad Laimer, dobijając do bramki strzał kolegi. Tym samym ustalił wynik spotkania.

Lipsk przerwał serię czterech wygranych Fortuny z rzędu. Goście zajmują czwarte miejsce w tabeli, Fortuna jest 14.



Fortuna Duesseldorf - RB Lipsk 0-4 (0-3)



Bramki: 0-1 Poulsen (2.), 0-2 Konate (9.), 0-3 Poulsen (16.), 0-4 Laimer (68.).



Zobacz raport meczowy

Zdjęcie Radość graczy RB Lipsk / Sascha Steinbach / PAP/EPA

WG