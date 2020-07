Czy Robert Lewandowski może sięgnąć po tegoroczną Złotą Piłkę? Wielu ekspertów uważa, że tak. Prezes Realu Perez Florentino Perez przedstawia jednak innego kandydata do zdobycia tej prestiżowej nagrody, a jest nim snajper "Królewskich" Karim Benzema.

Zbliżający się wielkimi krokami koniec sezonu 2019/20 prowokuje do rozważań dotyczących tegorocznego plebiscytu Złotej Piłki.

Robert Lewandowski niewątpliwie zalicza się do grona ścisłych faworytów w walce o to wyróżnienie. Potwierdza to ranking opracowany przez portal Goal.com. " Lewy" znalazł się na pierwszym miejscu w zestawieniu zawierającym nazwiska 20 piłkarzy, mających największe szanse na zwycięstwo. Tuż za plecami Polaka uplasowali się Cristiano Ronaldo i Lionel Messi.

Kapitan naszej reprezentacji rozgrywa kapitalny sezon. Do swojej bogatej gabloty dołożył kolejne mistrzostwo i Puchar Niemiec, a także tytuł króla strzelców w obu tych rozgrywkach. Lewandowski przewodzi także klasyfikacji najskuteczniejszych piłkarzy w Lidze Mistrzów. To właśnie ostateczne rozstrzygnięcia na boiskach Champions League mogą okazać się decydujące w kontekście walki o Złotą Piłkę.

Zdaniem prezesa Realu Madryt na to wyróżnienie już teraz zasłużył piłkarz "Los Blancos" - Karim Benzema.