Mistrzowie Niemiec mogą być zadowoleni z takiego obrotu spraw. Wiele wskazuje bowiem na to, że będą chcieli sprzedać francuskiego skrzydłowego, który z powodu zbyt wygórowanych wymagań finansowych wciąż nie przedłużył kontraktu.



Jego obecna umowa obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku. To oznacza, że latem Bayern będzie miał ostatnią okazję, by godziwie zarobić na rozstaniu z Comanem.

Kingsley Coman przeniesie się z Bayernu Monachium do FC Barcelona?

Xavi - główny faworyt do objęcia posady trenera FC Barcelona - jest ogromnym fanem talentu Francuza i komplementuje go w rozmowach ze swoim najbliższym otoczeniem.



Po zwolnieniu Ronalda Koemana tymczasowym szkoleniowcem "Dumy Katalonii" został Sergi Barjuan. Wciąż czekamy na dalsze decyzje włodarzy "Barcy".

TB