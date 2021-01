FC Augsburg - VfB Stuttgart 1-4 w meczu 15. kolejka Bundesligi. Cały mecz Gikiewicza

Co to był za mecz! Po zaciętym starciu Stuttgart pokonał Augsburg z Rafałem Gikiewiczem w bramce 4-1. Na boisku oprócz polskiego bramkarza mogliśmy zobaczyć również Roberta Gumnego.

Ekipa z Augsburga dobrze rozpoczęła obecną kampanię Bundesligi, jednak od początku października forma ekipy zdecydowanie spadła i w minionych 12 meczach ligowych udało im się wygrać zaledwie trzy razy.



Pech nie opuścił ekipy z Bawarii również podczas starcia przeciwko Stuttgartowi i już w 8. minucie spotkania Reece Oxford powalił Matea Klimowicza we własnym polu karnym, a sędzia wskazał na "jedenastkę". Do piłki podszedł Nicolas Gonzalez i pewnym uderzeniem umieścił piłkę w siatce.



Bramka nie załamała gospodarzy i po chwili byli oni bliscy doprowadzenia do wyrównania. Daniel Caligiuri huknął z rzutu wolnego, a pędząca piłka odbiła się od poprzeczki. Niewykorzystana okazja zemściła się bardzo szybko. W 29. minucie Silas Wamangituka otrzymał dobre podanie z lewej flanki boiska i dopełnił formalności.



Druga część gry rozpoczęła się o wiele lepiej dla gospodarzy. Ruben Vargas wpadł z piłką w pole karne i zagrał ją wzdłuż linii bramkowej. Nabiegł na nią Marco Richter i wtrącił do siatki. Stuttgart nie dał się jednak wybić z rytmu i w 61. minucie ponownie potwierdził swoją dominację. Gonzalo Castro otrzymał bardzo dobre podanie z głębi boiska od Gonzaleza i pewnie skierował ją do bramki.



Odpowiedzieć na trafienie Niemca mógł Robert Gumny, który przed chwilą pojawił się na boisku. Polak oddał strzał po podaniu z bocznej strefy pola karnego, lecz futbolówka ostatecznie poleciała tuż obok słupka. Sytuację ekipy gospodarzy dodatkowo pogorszył Richter, który otrzymał drugą żółtą kartkę i Augsburg od 76. minuty grał w osłabieniu.



Rozpędzona ekipa gości nie odpuszczała i tuż przed zakończeniem meczu zdobyła kolejnego gola. Waldemar Anton zagrał w kierunku bramki Gikiewicza, a niepilnowany Daniel Didavi wpakował ją do bramki.



15. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-01-10 15:30 | Stadion: WWK Arena | Arbiter: Daniel Schlager FC Augsburg VfB Stuttgart 1893 1 4 DO PRZERWY 0-2 M. Richter 46' N. González 10' S. Wamangituka 29' G. Castro 61' D. Didavi 87'

1 4 FC Augsburg VfB Stuttgart 1893 Kobel Stenzel Anton Kempf Sosa Mangala Castro Randon Endo Wamangituka Klimowicz González Gikiewicz Oxford Uduokhai Khedira Caligiuri Strobl Iago Gruezo Richter Niederlechner Vargas SKŁADY FC Augsburg VfB Stuttgart 1893 Rafał Gikiewicz Gregor Kobel Reece Oxford Pascal Stenzel Felix Uduokhai 32′ 32′ Waldemar Anton 46′ 46′ Rani Khedira Marc Oliver Kempf Daniel Caligiuri Borna Sosa Tobias Strobl Orel Mangala 66′ 66′ Iago Amaral Borduchi 61′ 61′ 77′ 77′ Gonzalo Castro Randon 23′ 23′ 66′ 66′ Carlos Gruezo 50′ 50′ 90′ 90′ Wataru Endo 46′ 46′ 73′ 73′ 76′ 76′ Marco Richter 29′ 29′ 86′ 86′ Silas Wamangituka 86′ 86′ Florian Niederlechner 77′ 77′ Mateo Klimowicz 66′ 66′ Ruben Vargas 10′ (k.) 10′ (k.) 86′ 86′ Nicolás Iván González REZERWOWI Tomasz Koubek Fabian Bredlow 66′ 66′ Robert Gumny Atakan Karazor 66′ 66′ Mads Pedersen Konstantinos Mavropanos Marek Suchy Darko Churlinov Tim Civeja 86′ 86′ Tanguy Coulibaly 66′ 66′ André Hahn 77′ 77′ 87′ 87′ Daniel Didavi 86′ 86′ Noah Joel Sarenren Bazee 77′ 77′ Philipp Förster Alfred Finnbogason 90′ 90′ Phillipp Klement 46′ 46′ Michael Gregoritsch 86′ 86′ Sasa Kalajdzic

STATYSTYKI FC Augsburg VfB Stuttgart 1893 1 4 Posiadanie piłki 43,9% 56,1% Strzały 12 23 Strzały na bramkę 4 14 Rzuty rożne 4 11 Faule 7 12