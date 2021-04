FC Augsburg - z Rafałem Gikiewiczem i Robertem Gumnym w składzie - pokonał na własnym terenie ekipę TSG Hoffenheim 2-1. Święta popsuli sobie za to piłkarze Borussii Dortmund, którzy przegrali 1-2 z Eintrachtem Frankfurt, czym znacznie utrudnili sobie walkę o awans do Ligi Mistrzów w kolejnym sezonie. Łukasz Piszczek przesiedział mecz na ławce.

Bundesliga. FC Augsburg - Borussia M' Gladbach 3-1. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS).

FC Augsburg - TSG Hoffenheim 2-1

Gospodarze kapitalnie weszli w mecz i od razu pokazali, że interesują ich tylko trzy punkty. Już w piątej minucie Daniel Caligiuri oddał groźny strzał sprzed pola karnego, ale minimalnie chybił.



Chwilę potem 33-latek przeprowadził kapitalną akcję indywidualną i po długim rajdzie zagrał piłkę do Rubena Vargasa, który płaskim strzałem pokonał bramkarza.

W 23. minucie strzelec pierwszej bramki był konstruktorem błyskawicznego kontrataku. Wybił daleko piłkę z własnej połowy, lecz nie było to bezmyślne zagranie na uwolnienie. Futbolówka spadła bowiem wprost pod nogi Andre Hahna, który wygrał pojedynek biegowy z dwoma rywalami i podwyższył prowadzenie Augsburga.



Udział w triumfie swojej ekipy miał Rafał Gikiewicz, którego dwukrotnie próbował pokonać Ihlas Bebou. W 39. minucie Polak obronił strzał głową rywala, a po zmianie stron cudem trącił piłkę wewnętrzną częścią uda, gdy ta przelatywała między jego nogami.

Ostatecznie Gikiewicz nie zachował czystego konta. Skapitulował w 86. minucie po cudownym uderzeniu Roberta Skova. Mimo to Augsburg mógł cieszyć się z kompletu punktów.



27. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-04-03 15:30 | Stadion: WWK Arena | Arbiter: Guido Winkmann FC Augsburg TSG 1899 Hoffenheim 2 1 DO PRZERWY 2-0 R. Vargas 8' A. Hahn 23' R. Skov 85'

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

Już w 12. minucie świąteczny humor popsuł sobie i wszystkim kibicom BVB Nico Schulz, pakując piłkę głową do własnej bramki.

Jeszcze przed przerwą Borussia zdążyła doprowadzić do wyrównania. Gola "do szatni" strzelił po rzucie rożnym Mats Hummels, oddając mocny strzał nogą po strąceniu piłki przez Emre Cana.



W 65. minucie do siatki gospodarzy trafił Stefan Ilsanker, lecz gol nie został zaliczony, a sędzia odgwizdał spalonego.



O losach meczu przesądziła jego końcówka, która zdecydowanie należała do gości. Eintracht nieustannie ostrzeliwał bramkę ekipy z Dortmundu i w końcu dopiął swego. Bohaterem został Andre Silva, skutecznie uderzając głową.



Eintracht - zajmujący ostatnie miejsce premiowane awansem do Ligi Mistrzów - dzięki wygranej odskoczył Borussi Dortmund na siedem punktów i może powoli myśleć o grze w Champions League w następnej kampanii.



27. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-04-03 15:30 | Stadion: Signal-Iduna-Park | Arbiter: Manuel Gräfe Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 1 2 DO PRZERWY 1-1 M. Hummels 44' N. Schulz 11' (samob.) André Silva 87'

