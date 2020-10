FC Augsburg z Rafałem Gikiewiczem w składzie poradził sobie z FSV Mainz i wygrał 3-1. Ozdobą meczu było trafienie z przewrotki Rubena Vargasa, a efektowną interwencją popisał się również polski bramkarz. Na placu gry w drugiej połowie pojawił się również Robert Gumny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Bayer Leverkusen - FC Augsburg 3-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Piłkarze obu ekip bardzo spokojnie wchodzili w to spotkanie i pomimo prób Tobiasa Strobla oraz Rubena Vargasa na pierwszego gola w tym starciu trzeba było poczekać do 40. minuty. Iago otrzymał piłkę w polu karnym i oddał strzał, który zablokował Jerry St. Juste. Pechowo dla defensora FSV Mainz, futbolówka trafiła do Vargasa, a ten efektowną przewrotką umieścił ją w siatce.



Druga część gry rozpoczęła się o wiele lepiej dla gości. Levin Oeztunali dograł piłkę do Karima Onisiwo, któremu udało się przebić przez linię obrony i pokonać wychodzącego z bramki Rafała Gikiewicza. Polski bramkarz nie dał się natomiast zaskoczyć kilka chwil później. Ponownie uderzał Onisiwo, lecz tym razem golkiper Augsburga pewnie interweniował.



Reklama

Niewykorzystana okazja zemściła się bardzo szybko. W 80. minucie Alfred Finnbogason otrzymał podanie i głową wyłożył piłkę do wbiegającego Andre Hahna. Pomocnikowi nie pozostało nic innego jak dopełnienie formalności.



Gospodarze poszli za ciosem i podwyższyli wynik meczu w doliczonym czasie gry. Po skutecznym kontrataku piłkę otrzymał Noah Sarenren Bazee i popędził w stronę bramki rywala. Zawodnik Augsburga wpadł w pole karne i zagrał wzdłuż linii bramkowej. Nabiegł na nią Hahn i wepchnął do bramki.



Od 60. minuty meczu na boisku pojawił się Robert Gumny.



Bundesliga - wyniki, tabela, terminarz



6. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-10-31 15:30 | Stadion: WWK Arena | Arbiter: Marco Fritz FC Augsburg 1. FSV Mainz 05 3 1 DO PRZERWY 1-0 R. Vargas 40' A. Hahn 80',90' K. Onisiwo 64'

3 1 FC Augsburg 1. FSV Mainz 05 Zentner St. Juste Kilian Niakhate Brosinski Latza Öztunali Quaison Malong Boëtius Mateta Gikiewicz Framberger Gouweleeuw Uduokhai Iago Caligiuri Strobl Gruezo Vargas Gregoritsch Hahn 2 SKŁADY FC Augsburg 1. FSV Mainz 05 Rafał Gikiewicz Robin Zentner 60′ 60′ Raphael Framberger 84′ 84′ Jeremiah St. Juste Jeffrey Gouweleeuw Luca Jannis Kilian Felix Uduokhai Moussa Niakhate 66′ 66′ Iago Amaral Borduchi Daniel Brosinski Daniel Caligiuri 83′ 83′ Danny Latza 58′ 58′ Tobias Strobl 83′ 83′ Levin Mete Öztunali Carlos Gruezo 83′ 83′ Robin Quaison 40′ 40′ 49′ 49′ 79′ 79′ Ruben Vargas 83′ 83′ Pierre Kunde Malong 75′ 75′ Michael Gregoritsch Jean-Paul Boëtius 80′, 90′ 80′, 90′ 90′ 90′ André Hahn 58′ 58′ Jean-Philippe Mateta REZERWOWI Tomasz Koubek Finn Gilbert Dahmen 60′ 60′ Robert Gumny Alexander Hack Mads Pedersen Philipp Mwene Marek Suchy Leandro Barreiro Martins Fredrik Jensen 83′ 83′ Edimilson Fernandes Rani Khedira 83′ 83′ Kevin Stöger Reece Oxford 83′ 83′ Jonathan Michael Burkardt 79′ 79′ 85′ 85′ Noah Joel Sarenren Bazee 83′ 83′ Dong-won Ji 75′ 75′ Alfred Finnbogason 58′ 58′ 64′ 64′ Karim Onisiwo

STATYSTYKI FC Augsburg 1. FSV Mainz 05 3 1 Posiadanie piłki 49,8% 50,2% Strzały 13 8 Strzały na bramkę 9 5 Rzuty rożne 4 1 Faule 12 10 Spalone 2 3

PA