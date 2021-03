FC Augsburg z Rafałem Gikiewiczem i Robertem Gumnym pokonał 3-1 Borussię Moenchengladbach w 25. kolejce Bundesligi. Goście przegrali już czwarty mecz z rzędu, z kolei Augsburg zrobił duży krok w kierunku utrzymania.

Marco Rose ogłaszający, że po sezonie przeniesie się do Borussii Dortmund - tak rozpoczął się kryzys "Źrebaków". Drużyna Gladbach niebawem pożegna się z Ligą Mistrzów, ale co gorsza, w Bundeslidze pikuje w dół tabeli.



Całe spotkanie w zespole gospodarzy rozegrali bramkarz Rafał Gikiewicz i obrońca Robert Gumny. Ten drugi, nietypowo dla siebie został ustawiony na lewej stronie defensywy.



Pojedynek z Augsburgiem w teorii nie powinien być trudną przeprawą dla gości, ale piłkarze Borussii sami sobie nie pomagali. Jakże inaczej wyglądałby przebieg spotkania, gdyby w pierwszej połowie rzut karny wykorzystał Lars Stindl. Doświadczony zawodnik uderzył jednak fatalnie, strzelając po ziemi daleko obok słupka.



Błysk Gikiewicza, niespodzianka faktem

Przed przerwą błysnął za to Rafał Gikiewicz, w sytuacji sam na sam znakomitą interwencją powstrzymując Valentino Lazaro.



Augsburg w pierwszej połowie ograniczał się do sporadycznych kontrataków, dlatego w przerwie trener gospodarzy zdecydował się na wprowadzenie na boisku Rubena Vargasa. Ten odwdzięczył się za zaufanie już sześciu minut później - gdy po rzucie rożnym wyprzedził Stindla i strzałem głową otworzył wynik meczu.



Skromny udział przy bramce na 1-0 miał także Robert Gumny, który aktywnie włączył się do akcji lewą stroną, poprzedzającą rzut rożny dla Augsburga.



Sygnałem do odmiany losów meczu miała być dla Borussii bramka Floriana Neuhausa z 68. minuty meczu. Jego precyzyjny, inteligentny strzał był poza zasięgiem Gikiewicza, lecz co z tego skoro chwilę później Borussia znów przegrywała.



Kilka minut później to Marco Richter z bliska potężną bombą nie dał żadnych szans Yannowi Sommerowi. Piłka zatrzepotała w siatce i walczący o utrzymanie Augsburg prowadził 2-1.



W samej końcówce spotkania gości dobił jeszcze Andre Hahn. Po kontrataku napastnik widowiskowo przelobował wychodzącego z bramki Sommera.



Ten wynik sprawił, że Borussia przegrała już czwarty ligowy mecz z rzędu i spadła na dziesiąte miejsce w tabeli. Augsburg ma tylko cztery punkty mniej i znacznie oddalił się od strefy spadkowej.



FC Augsburg - Borussia Moenchengladbach 3-1 (0-0)



Bramki: 1-0 Vargas (52.), 1-1 Neuhaus (68.), 2-1 Richter (76.), 3-1 Hahn (88.).

25. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-03-12 20:30 | Stadion: WWK Arena | Arbiter: Sven Jablonski STATYSTYKI FC Augsburg Borussia Moenchengladbach 3 1 Posiadanie piłki 35,4% 64,6% Strzały 12 22 Strzały na bramkę 6 8 Rzuty rożne 1 10 Faule 6 10 Spalone 3 5

3 1 FC Augsburg Borussia Moenchengladbach Sommer Lainer Ginter Elvedi Wendt Hofmann Lazaro Thuram Neuhaus Stindl Plea Gikiewicz Framberger Gouweleeuw Uduokhai Gumny Strobl Caligiuri Richter Khedira Bénes Hahn SKŁADY FC Augsburg Borussia Moenchengladbach Rafał Gikiewicz Yann Sommer Raphael Framberger Stefan Lainer Jeffrey Gouweleeuw Matthias Ginter Felix Uduokhai Nico Elvedi Robert Gumny 78′ 78′ Oscar Wendt 67′ 67′ Tobias Strobl Jonas Hofmann 67′ 67′ Daniel Caligiuri Valentino Lazaro 76′ 76′ 90′ 90′ Marco Richter 78′ 78′ Marcus Thuram Rani Khedira 68′ 68′ Florian Neuhaus 46′ 46′ László Benes 38′ (k.) 38′ (k.) Lars Stindl 89′ 89′ 90′ 90′ André Hahn Alassane Plea REZERWOWI Tomasz Koubek Tobias Sippel Marek Suchy Louis Jordan Beyer 67′ 67′ Carlos Gruezo Tony Jantschke 67′ 67′ Reece Oxford Rocco Reitz 90′ 90′ Noah Joel Sarenren Bazee Hannes Wolf 46′ 46′ 52′ 52′ Ruben Vargas Denis Zakaria 90′ 90′ Michael Gregoritsch 78′ 78′ Breel Donald Embolo Florian Niederlechner 78′ 78′ Patrick Herrmann Ibrahima Traoré

Zdjęcie Radość Rafała Gikiewicza / LUKAS BARTH-TUTTAS / PAP/EPA

WG