Robert Lewandowski pokonał z rzutu karnego Rafała Gikiewicz i FC Augsburg przegrał 0-1 z Bayernem Monachium. Dla "Lewego" był to już 22. gol w tym sezonie Bundesligi. Na półmetku rozgrywek to absolutny rekord.

Bundesliga: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Dzisiejsze starcie było zapowiadane jako "polski" pojedynek w Bundeslidze. W wyjściowym składzie Bayernu tradycyjnie zagrał Robert Lewandowski, bramki Augsburga strzegł Rafał Gikiewicz, a na ławce rezerwowych spotkanie rozpoczął Robert Gumny.



Już na początku meczu Bayern otrzymał prezent w postaci rzutu karnego, gdy w polu karnym faulowany był Lucas Hernandez. Do piłki tradycyjnie podszedł Robert Lewandowski.



- Karnych Roberta nie da się obronić - mówił w czerwcu stojący dziś w bramce Gikiewicz. I miał rację - Lewandowski posłał Gikiewicza w lewo, piłkę w prawo i po chwili cieszył się ze zdobycia bramki.



Dla polskiego napastnika był to już 48. z rzędu strzał z rzutu karnego, którego nie zdołał obronić bramkarz. Tylko dwa z nich były spudłowane.



Gikiewicz - poza wpuszczonym golem z karnego - spisał się znakomicie. Na uwagę zasługują zwłaszcza dwie doskonałe obrony strzałów Serge'a Gnabry'ego.



Lewandowski niespodziewanie został zdjęty z boiska w 67. minucie meczu. Zastąpił go Leroy Sane.



W końcówce meczu Bayern mógł stracić prowadzenie. Po zagraniu ręką Benjamina Pavarda arbiter podyktował rzut karny dla Augsburga - z jedenastu metrów Alfred Finnbogason trafił jednak w słupek.



Dzięki wygranej Bawarczycy utrzymali prowadzenie w tabeli i mają cztery punkty przewagi nad RB Lipsk. Augsburg jest na 12. miejscu.



Lewandowski ma na koncie już 22. bramki, co jest rekordem na półmetku sezonu. Jeśli utrzyma tempo strzeleckie, pobije legendarny rekord Gerda Muellera (40 bramek).

Wojciech Górski



17. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-01-20 20:30 | Stadion: WWK Arena | Arbiter: Matthias Jöllenbeck STATYSTYKI FC Augsburg Bayern Monachium 0 1 Posiadanie piłki 36,5% 63,5% Strzały 7 13 Rzuty rożne 5 7 Faule 15 11 Spalone 2 4

0 1 FC Augsburg Bayern Monachium Neuer Pavard Boateng Alaba Hernández Pi Kimmich Gnabry Coman Goretzka Müller Lewandowski Gikiewicz Oxford Uduokhai Gouweleeuw Caligiuri Khedira Hahn Vargas Iago Gruezo Richter SKŁADY FC Augsburg Bayern Monachium Rafał Gikiewicz Manuel Neuer Reece Oxford Benjamin Pavard 62′ 62′ Felix Uduokhai Jerome Boateng Jeffrey Gouweleeuw David Alaba Daniel Caligiuri Lucas Hernández Pi 15′ 15′ 46′ 46′ Rani Khedira Joshua Kimmich 72′ 72′ André Hahn 67′ 67′ Serge Gnabry 72′ 72′ Ruben Vargas 80′ 80′ Kingsley Coman Iago Amaral Borduchi Leon Goretzka Carlos Gruezo 89′ 89′ Thomas Mueller 72′ 72′ Marco Richter 13′ (k.) 13′ (k.) 67′ 67′ Robert Lewandowski REZERWOWI Tomasz Koubek Alexander Nübel Robert Gumny Alphonso Davies Mads Pedersen Bouna Sarr Marek Suchy Niklas Süle 72′ 72′ Fredrik Jensen . Douglas Costa Noah Joel Sarenren Bazee 89′ 89′ Aginaga Javi Martinez 46′ 46′ Tobias Strobl 80′ 80′ Jamal Musiala 72′ 72′ 76′ (k.) 76′ (k.) Alfred Finnbogason 67′ 67′ Corentin Tolisso 72′ 72′ Florian Niederlechner 67′ 67′ Leroy Sané