FC Augsburg mierzy się z 1.FC Koeln w piątkowym meczu Bundesligi. W drugiej połowie do siatki bramki rywali trafił Robert Gumny. Śledź relację "akcja po akcji".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. FC Augsburg - FC Koeln. Ondrej Duda pięknym wolejem pokonał Rafała Gikiewicza (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Reklama

Uwaga! Relacja nie odświeża się automatycznie! Wciśnij F5, by być na bieżąco!

Reklama

Spotkanie w piorunującym stylu rozpoczęli przyjezdni. Już w 8. minucie objęli prowadzenie po dośrodkowaniu z lewej strony boiska i przepięknym strzale byłego gracza Legii, Ondreja Dudy w samo okienko. W 23. minucie po strzale Kainza było już 0-2, a gola numer trzy strzelił dla gości... Duda, po modelowym wręcz konrataku.



Augsburg był w pierwszej części gry bezradny, ale po zmianie stron, nie mając nic do stracenia zaczął grać odważniej. W efekcie tego doczekaliśmy się pierwszej jego bramki, którą strzelił Robert Gumny w 54. minucie, wykorzystując dogranie wzdłuż linii końcowej i pakując piłkę do siatki z najbliższej odległości. To jednocześnie premierowe trafienie Polaka w drużynie.



W 62. minucie trafił dla gospodarzy Vargas. Udało im się "złapać kontakt", a na murawę powróciły emocje.



TC