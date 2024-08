Fatalny początek sezonu Bundesligi w wykonaniu Polaka. Został "antybohaterem" meczu

Kamiński nie poradził sobie jako wahadłowy w starciu z gigantem

Dwa gole na konto Polaka

Kamiński nie traci nadziei. "Liczę, że moja dyspozycja będzie tylko lepsza"

Po wypowiedziach można wyczuć, że 22-latek czuje wielką wdzięczność do trenera Hassenhuettla i nie zamierzał narzekać na wystawienie go na pozycji lewego wahadłowego. "Całe przygotowania trenowaliśmy na pięciu obrońców, ja grałem na lewym wahadle. Taka była taktyka trenera. Nie ukrywam, że mamy problemy kadrowe, stąd ta dzisiejsza moja pozycja. Chciałem dać maksa. Nie ma co narzekać, trzeba zbierać minuty, bo wcześniejszy sezon nie był dla mnie dobry. Mam nadzieję, że te przygotowania zaprocentują w lidze. Muszę patrzeć do przodu. Niezależnie na jakiej pozycji będę dla trenera Hassenhuettla grał, będę dawał maksa tam, gdzie mnie drużyna potrzebuje" - dodał z optymizmem 14-krotny reprezentant Polski.