Fatalne wieści dla Bayernu. Kandydat na trenera nie owijał w bawełnę

Posada w Bayernie niczym gorący ziemniak. Brakuje chętnych do podjęcia wyzwania

"O co tu chodzi?!" - mogą zastanawiać się kibice Bayernu Monachium, śledząc doniesienia medialne na temat swojego ulubionego klubu. W ciągu ostatnich kilkunastu lat "Die Roten" znajdowali się na szczycie europejskiego futbolu, a o pracę na Allianz Arena walczyły największe nazwiska, zarówno trenerskie, jak i piłkarskie . I choć Bawarczycy w bolesny sposób stracili w tym roku dominację na krajowym podwórku, wciąż mają spore szanse na awans do finału Ligi Mistrzów. Wydawać by się zatem mogło, że o zatrudnienie następcy Thomasa Tuchela nie będzie trudno.

Kolejne duże nazwisko odmówiło Bayernowi. Czy Niemcy pójdą drogą FC Barcelony?

Jakby tego było mało, kolejny kandydat, Julen Lopetegui, jest już po słowie z West Hamem United. Coraz sensowniejsza wydaje się opcja powrotu do rozmów z... Tuchelem. Po niedawnym spotkaniu z "Królewskimi" w Lidze Mistrzów, fani wystosowali wniosek o zmianę decyzji względem szkoleniowca. Zapytany o to Niemiec ucina temat, odnosząc się do ustalonych warunków z klubem. Nie wiadomo jednak czy z powodu braku opcji Bawarczycy nie posypią głowy popiołem i nie poproszą 50-latka o pozostanie. Do podobnej sytuacji doszło niedawno w FC Barcelonie, choć tam to sam Xavi podjął pierwotną decyzję o opuszczeniu klubu.