Fatalne nastroje w Bayernie Monachium. Oberwało się zwłaszcza jednemu piłkarzowi

Bawarczycy byli murowanym faworytem starcia ze znajdującym sie w strefie spadkowej Augsburgiem, lecz po 36. minutach przegrywali już 0-2. Jeszcze przed przerwą odpowiedział golem Lewandowski, lecz było to wszystko, na co rywale pozwolili ekipie z Monachium.

Julian Nagelsmann krytycznie o jednym z graczy

To druga ligowa porażka ekipy Nagelsmanna w tym sezonie, a trzecia w sezonie - uwzględniając również klęskę 0-5 z Borussią Moenchengladbach w Pucharze Niemiec.



Według relacji "Bilda" trener Bayernu po wydarzeniach piątkowego wieczoru był wyjątkowo wściekły, a winą za porażkę obarczał szczególnie formację defensywną. - Szybko przegrywaliśmy 0-2, podobnie, ja w meczu z Gladbach szybko straciliśmy trzy gole. Dwa dni temu rozmawialiśmy o tym i znów popełniamy błędy - mówił szkoleniowiec.



Szczególnie krytycznie Nagelsmann wypowiadał się na temat Marcela Sabitzera - piłkarza, którego prowadził jeszcze w RB Lipsk, a który w piątek bardzo go zawiódł. - "Sabi" nie osiągnął jeszcze swojego poziomu - podsumował gorzko.



