Kibice Werderu w nietypowy sposób wyrazili wdzięczność piłkarzowi Union Berlin Felixowi Kroosowi za wygraną z Fortuną Duesseldorf (3-0) w ostatniej kolejce Bundesligi, co pozwoliło ekipie z Bremy uratować się przed bezpośrednim spadkiem i zająć miejsce oznaczające udział w barażach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. 1. FC Koeln - Union Berlin 1-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Kroos, który grał w Werderze w latach 2010-16, może liczyć, że fani z Bremy postawią mu ponad 1600 skrzynek piwa i na tym nie koniec...

Reklama

"Aktualny przegląd wiadomości od kibiców Werderu po zwycięstwie nad Fortuną - 1678 skrzynek piwa i 5467 wyznań miłości - z czego większość od... mężczyzn. Dzięki i za to" - napisał z humorem na Twitterze 29-letni Kroos, młodszy brat gwiazdy Realu Madryt i reprezentacji Niemiec - Toniego.



Jedną z bramek dla Unionu strzelił w spotkaniu z Fortuną inny były piłkarz Werderu - Nigeryjczyk Anthony Ujah. Werder w ostatniej kolejce także pomógł sobie sam, pokonując FC Koeln 6-1. Tym samym zajął 16. lokatę, co daje możliwość gry w barażach. Ekstraklasę opuszczają zaś Fortuna, której zawodnikiem jest Dawid Kownacki, i ostatni w tabeli SC Paderborn.

Wyniki i tabela Bundesligi



#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>