Dawid Kownacki rozegrał 70 minut i zdobył bramkę dla Fortuny Duesseldorf w meczu 16. kolejki 2. Bundesligi z Erzgebirge Aue. To trzecie trafienie Polaka w sezonie.

Kownacki otworzył wynik w 24. minucie. Efektownym prostopadłym podaniem do Polaka popisał się Alfredo Morales. "Kownaś", po przyjęciu piłki, minął bramkarza i trafił do siatki.



Jeszcze przed przerwą Fortuna mogła zdobyć drugą bramkę. W 45. minucie Shinta Appelkamp nawet trafił do siatki, ale we wcześniejszej fazie akcji był spalony i sędzia gola nie uznał.



W drugiej połowie goście nadal mieli zdecydowaną przewagę. W 51. minucie znowu otwartą drogę do bramki miał Kownacki. Jego strzał obronił jednak bramkarz.

Fortuna kontrolowała spotkanie, ale gospodare coraz groźniej atakowali. Jednak to drużyna Polaka kolejny raz trafiła do siatki.



W sytuacji sam na sam Kristoffer Peterson trafił w głowę interweniującego golkipera. Do odbitej piłki dobiegł Kenan Karaman i głową z bliska wbił futbolówkę do bramki.



Goście na tym nie poprzestali. W 89. minucie wynik ustalił Thomas Pledl.



Po tym zwycięstwie Fortuna jest na trzecim miejscu. Ma 30 punktów. Do prowadzącego VfL Bochum traci jedynie dwa "oczka".



