W obecnym sezonie 21-latek strzelił już łącznie w 20 występach 23 bramki. W klasyfikacji najskuteczniejszych graczy Bundesligi zajmuje z dorobkiem 16 trafień trzecie miejsce. Kto wie, czy nie mógłby się pochwalić jeszcze bardziej okazałym wynikiem, gdyby nie urazy, które są dla niego wyjątkowo dokuczliwe.

Erling Haaland mówi wprost

We wcześniejszej fazie zmagań Haaland pauzował dotąd już dwukrotnie, a podczas ostatniego, ligowego meczu z TSG 1899 Hoffenheim kolejny raz nabawił się kontuzji.



Snajper przyznał w rozmowie z telewizją "Sky", że gdyby nie urazy, mógłby być jeszcze lepszym zawodnikiem. - Gdybym mógł zmienić jedną rzecz, byłaby to kwestia moich przymusowych pauz. Gdyby nie one, mógłbym zaliczyć zdecydowanie więcej spotkań. To jednak część futbolu, która sprawia, że jestem jeszcze bardziej głodny zwycięstw - powiedział dodając, że "dla niego najgorsza jest porażka".



W klasyfikacji najskuteczniejszych piłkarzy Bundesligi Haalanda wyprzedzają Robert Lewandowski (24 gole) i Patrick Schick (18).