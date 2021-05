Eintracht ma nowego trenera. Oliver Glasner powitany we Frankfurcie

Kończy się saga związana z przyszłością Glasnera. 46-letni trener od nowego sezonu będzie prowadzić Eintracht Frankfurt, zastępując na stanowisku Adiego Huttnera, który wcześniej postanowił odejść do Borussii Moenchengladbach.

Kontrakt do 2024 roku

Informacja ta została potwierdzona przez oficjalny serwis frankfurtczyków. Glasner podpisał kontrakt do 2024 roku i - co ciekawe - przeszedł do drużyny, która okazała się o 1 punkt gorsza od jego poprzedniego klubu.



Austriak prowadził dotychczas VfL Wolfsburg, który sezon skończył na 4. miejscu w tabeli z dorobkiem 61 punktów. Eintracht przy 60 punktach znalazł się na 5. lokacie i - w przeciwieństwie do "Wilków" - nie zakwalifikował się do Ligi Mistrzów, musząc się zadowolić jedynie Ligą Europy.

Oliver Glasner: Nie mogę się doczekać wyzwania

"W ciągu ostatnich dwóch lat w VfL Wolfsburg Oliver Glasner udowodnił, że jest w stanie pracować na najwyższym poziomie i rozwijać młodych zawodników" - stwierdził Axel Hellmann, rzecznik klubowego zarządu.



Sam trener także skomentował swoje przyjście do klubu.



"Eintracht Frankfurt to ekscytujący zespół, który w ostatnich latach poczynił ogromne postępy. Miłość miasta i regionu do Eintrachtu jest ogromna i znana na całym świecie, nie tylko po świetnych występach w Lidze Europy w ostatnich latach. We Frankfurcie widzę szansę na rozwinięcie zespołu na wysokim poziomie i nie mogę się doczekać tego wielkiego wyzwania" - stwierdził Glasner.



Kwota nie została ujawniona

W momencie transferu austriackiego trenera do Eintrachtu wciąż obowiązywał jego kontrakt z Wolfsburgiem, w związku z czym "Orły" musiały zapłacić swoim rywalom za przejęcie Glasnera. Oba kluby uzgodniły jednak, że kwota nie zostanie ujawniona.

Zdjęcie Oliver Glasner podpisał kontrakt z "Orłami" do 2024 roku

