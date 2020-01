Timo Werner tym razem nie zdobył bramki, a RB Lipsk przegrało 0-2 z Eintrachtem Frankfurt. Drużyna z Lipska wciąż jest liderem Bundesligi, ale Bayern Monachium może dziś zbliżyć się do niej na jeden punkt.

To spotkanie elektryzowało kibiców przede wszystkim ze względu na niesamowitą strzelecką rywalizację pomiędzy Timo Wernerem a Robertem Lewandowskim. Obaj po 18. kolejkach mieli na koncie niesamowitą liczbę 20 goli. W dodatku drużyna z Lipska jest liderem Bundesligi i może odebrać Bawarczykom tytuł mistrza Niemiec.



Werner przed pierwszą szansą na zdobycie bramki stanął w 8. minucie, ale jego techniczne uderzenie obronił Kevin Trapp efektowną interwencją.

Przewaga drużyny Juliana Nagelsmanna była w pierwszej połowie nie do zakwestionowania - ekipa z Lipska oddała 12 uderzeń przy zaledwie jednym Eintrachtu. Wystarczyły jednak tylko trzy minuty drugiej połowy, by to gospodarze objęli prowadzenie. Kapitalny strzał wolejem sprzed pola karnego oddał Almamy Toure i piłka znalazła drogę do bramki!

Lipsk rzucił się do ataku i w całym spotkaniu oddał ponad 20 strzałów, ale nie zdobył choćby raz pokonać Trappa. Najlepsze okazje do wyrównania mieli jeszcze Nordi Mukiele oraz Timo Werned, ale obaj nie potrafili zmieścić piłki w bramce.

Mało tego, Eintracht w doliczonym czasie gry dobił jeszcze rywala. Po kontrze wynik na 2-0 ustalił Filip Kostić.

Drużyna RB Lipsk wciąż jest liderem Bundesligi, ale ma już tylko dwa punkty nad drugą Borussią Moenchengladbach. Porażkę lidera może też wykorzystać Bayern Monachium, który - jeśli pokona dziś Schalke 04 - zbliży się do Lipska na jeden punkt.

Eintracht Frankfurt - RB Lipsk 2-0 (0-0)

Bramka: 1-0 Toure (48.), 2-0 Kostić (90+4.).

Zdjęcie Radość piłkarzy Eintrachtu Frankfurt / ARMANDO BABANI / PAP/EPA

