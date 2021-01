Eintracht Frankfurt wygrał 3-1 z Herthą Berlin w 19. kolejce Bundesligi. Całe spotkanie w zespole pokonanych rozegrał Krzysztof Piątek. Polak zdobył piątą bramkę w tym sezonie.

19. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-01-30 15:30 | Stadion: Deutsche Bank Park | Arbiter: Florian Badstübner Eintracht Frankfurt Hertha Berlin 3 1 DO PRZERWY 0-0 André Silva 67',90' M. Hinteregger 84' K. Piątek 66'

Faworytem spotkania byli gospodarze, którzy punktowali we wszystkich siedmiu wcześniejszych potyczkach. Tym razem zgarnęli pełną pulę, ale triumf nie przyszedł im łatwo. Zwycięskie bramki zdobyli dopiero w samej końcówce.



Mecz był debiutem Pala Dardaia w roli szkoleniowca Herthy. Węgier wrócił na to stanowisko po półtorarocznej przerwie. Od pierwszej minuty desygnował do gry w ataku Krzysztofa Piątka, a ten odwdzięczył mu się bramką otwierającą wynik spotkania.



Polak trafił do siatki w 66. minucie. Oddał niesygnalizowany strzał z 14 metrów, po którym piłka wpadła do bramki tuż przy słupku. To jego piąty gol w bieżących rozgrywkach.



Potem kibice Herthy mieli jednak coraz mniej powodów do zadowolenia. Ledwie minutę później strzałem głową wyrównał Andre Silva, a w 85. minucie w taki sam sposób prowadzenie gospodarzom dał Martin Hinteregger.



Już w doliczonym czasie gry wynik spotkania ustalił uderzeniem z rzutu karnego Andre Silva. Premiera Dardaia okazała się zatem nieudana. Hertha, która miał walczyć o europejskie puchary, z niepokojem spogląda w dolne rejony tabeli.



Eintracht Frankfurt - Hertha Berlin 3-1 (0-0)

Bramki: 0-1 Piątek (66.), 1-1 Andre Silva (67.), 2-1 Hinteregger (85.), 3-1 Andre Silva (90+5. karny)



3 1 Eintracht Frankfurt Hertha Berlin Trapp Tuta N'Dicka Hinteregger Barkok Sow Kamada Younes Hasebe Kostić Silva 2 Jarstein Klünter Stark Torunarigha Netz Ascacíbar Lukébakio Cunha Tousart Guendouzi Olié Piątek SKŁADY Eintracht Frankfurt Hertha Berlin Kevin Trapp Rune Allmenning Jarstein 35′ 35′ Lucas Silva Melo Lukas Klünter Obite Evan N'Dicka Niklas Stark 84′ 84′ Martin Hinteregger 59′ 59′ Jordan Torunarigha 61′ 61′ Aymen Barkok 46′ 46′ Luca Netz Djibril Sow 89′ 89′ Santiago Lionel Ascacíbar 82′ 82′ Daichi Kamada 77′ 77′ Dodi Lukébakio 61′ 61′ Amin Younes 90′ 90′ Matheus Santos Carneiro da Cunha 76′ 76′ Makoto Hasebe 37′ 37′ 89′ 89′ Lucas Tousart Filip Kostić 89′ 89′ Mattéo Guendouzi Olié 67′, 90′ (k.) 67′, 90′ (k.) Andre Silva 66′ 66′ 88′ 88′ Krzysztof Piątek REZERWOWI Elias Jona Bördner Alexander Schwolow 61′ 61′ Almamy Touré Omar Federico Alderete Fernández Jetro Willems Márton Dárdai Timothy Chandler 46′ 46′ Maximilian Mittelstädt 82′ 82′ Ajdin Hrustic Peter Pekarik Stefan Ilsanker 89′ 89′ Vladimir Darida 76′ 76′ Sebastian Rode 77′ 77′ Mathew Allan Leckie Steven Zuber 89′ 89′ Eduard Löwen 61′ 61′ Luka Jović 89′ 89′ Jessic Gaïtan Ngankam

STATYSTYKI Eintracht Frankfurt Hertha Berlin 3 1 Posiadanie piłki 60,9% 39,1% Strzały 17 10 Strzały na bramkę 10 5 Rzuty rożne 4 7 Faule 17 14

